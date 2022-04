Dokonce přes 2,5 promile nadýchala 48letá žena, která v sobotu 9. dubna za volantem toyoty bourala u Stochova. „Před desátou dopoledne vyjížděli policisté k havárii osobního vozidla, k níž došlo na nájezdu na Stochov, v katastrálním území obce Tuchlovice. Vlivem požitého alkoholu řidička nezvládla řízení a narazila do bílého směrového sloupku – a poté ještě do dvou pouličních lamp,“ shrnula policejní mluvčí dění a jeho následky.

Poté, co popil, boural také 21letý muž, který nezvládl řízení v Otvovicích. „Sjel z vozovky, s automobilem se převrátil na střechu a poté narazil do stromu,“ konstatovala policistka, co se odehrálo v tomto případě. Přivolaní policisté ho podrobili dechové zkoušce. Byla pozitivní – s výsledkem přes jedno promile.

Hned dvakrát během jediné noci, v rozmezí pouhých dvou hodin, byl přistižen 20letý muž za volantem Alfy Romeo. S ohledem na vypitý alkohol ale na sedadle vlevo vpředu neměl co pohledávat. Když ho policisté zastavili poprvé, bylo to před půlnocí na kladenském náměstí Sítná, nadýchal přes 1,7 promile. „Ač byl hlídkou řádně poučen, že nesmí řídit, očividně ho to nezajímalo a sedl za volant znovu,“ konstatovala Richterová. V neděli po půl druhé ho totiž jiná hlídka zastavila znovu; tentokrát ve Vodárenské ulici v Kročehlavech. V tomto případě nadýchal přes dvě promile.

Mluvčí upozornila, že ženě i muži, kteří pod vlivem alkoholu způsobili nehody, hrozí v případě odsouzení tresty odnětí svobody od půl roku do tří let. Muži, který byl během dvou hodin zastaven opakovaně, pak může hrozit až roční trest.

Richterová zdůrazňuje, že opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. „Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové i pohybové reakce,“ varovala. S tím, že opilému řidiči trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním nebo kolem něj, má problémy s vyhýbáním se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo se na ně nohou netrefí.