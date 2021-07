Na místo proto vyjeli neprodleně policisté, kteří zajišťují potřebné stopy. "Co z prodejny přesně zmizelo a jaká je výše škody, je předmětem vyšetřování. Více budeme vědět nejdříve v následujících hodinách," potvrdila policejní mluvčí Michaela Nováková.

Tentokrát si pachatelé nevybrali zlatnictví jako v předchozím roce, ale zaměřili se na sousední prodejnu se sportovním oblečením. "Mohu vám potvrdit, že na Londě bylo dopoledne rušno. Nejdříve ten vykradený obchod a policisté a do toho ještě přijely dvě záchranky, protože naproti na chodníku zkolabovala nějaká žena a poměrně dlouho ji oživovali. Nevypadalo to vůbec dobře. Ovšem s krádeží to nijak nesouviselo," sdělila přihlížející prodavačka jednoho z obchodů na Londě.

Jak zjistil následně Kladenský deník, záchranná akce starší ženy na Londě skutečně nikterak s vykradením obchodu nesouvisela. Bohužel, ani po dlouhých minutách se seniorku již nepodařilo přivést k životu. "Přivolaný lékař konstatoval smrt," potvrdila mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová.