Mladíka zmlátili, zlomili mu čelist a ještě ho oloupili. Hrozí jim vězení

/FOTOGALERIE/ Ve slánské Pastýřské ulici bylo o víkendu rušno. Osmadvacetiletého mladíka tam před diskotékou v noci z pátku na sobotu napadla parta, která ho zmlátila tak, že byl z místa odvezen záchrankou. Výsledkem napadení je zlomená spodní čelist a další mnohočetná poranění hlavy, která si vyžádají další léčení. Agresorům, kteří si mladíka vzali na mušku, to nestačilo a ještě ho okradli. Případ si převzali kriminalisté a vyšetřují ho jako loupež. Pachatelům hrozí vězení v délce trvání od dvou do osmi let.

Napadení ve slánské Pastýřské ulici. | Foto: archiv Deníku