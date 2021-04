/FOTOGALERIE/ Hlídka středočeských celníků zastavila v Kladně na parkovišti na Sítné před Kokosem ke kontrole vozidlo Škoda Octavia, které bylo označeno jako taxi. V autě se nacházelo pět osob, včetně řidiče. Celníci použili k prohlídce vozu služebního psa vycvičeného na vyhledávání omamných psychotropních látek. Zvíře šlo najisto a za chvíli označilo úlovek.

Drogy zadržené celníky. | Foto: Celní úřad pro Středočeský kraj

Co se ale nestalo, jeden z mladíků, který se chtěl vyhnout trestnímu stíhání, podstrčil nenápadně drogu pod sedadlo taxikáře. Na to mu ale celníci neskočili. Sedmadvacetiletého muže proto společně s dalšími třemi kumpány okamžitě předali do rukou policie.