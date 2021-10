Sedmiletý školák následkům zranění na místě podlehl, jeho bratr utrpěl zranění na noze a stejně tak byl zraněn i starší muž, který seděl na zastávce. Několikahodinové soudní jednání, kde byly předneseny i závěrečné řeči, přesto k vynesení rozsudku nedospělo. V soudní síni se tak senát sejde ještě i 26. října.

Obžaloba viní řidiče z toho, že chyba je na jeho straně. „Podle našeho názoru výsledky dokazování jednoznačně směřují k vině obžalovaného a příčinou dopravní nehody bylo selhání na straně obžalovaného,“ sdělila státní zástupkyně Klára Loudová. „Zásadní a stěžejní příčinu bych spatřovala ve špatné technice ovládání autobusu, a zejména nepřiměřené rychlosti, do které řidič autobus uvedl svým jednáním,“ dodala. S teorií o zaseknutých pantoflích, které měl řidič v době nehody na nohou, ale obžaloba nepracuje, toto zůstává podle Kláry Loudové jen v rovině spekulací. Stejně tak nepřipouští technickou závadu na vozidle. Podle obžaloby se autobus těsně před nehodou pohyboval rychlostí 27 kilometrů v hodině. Obžaloba navrhuje pro řidiče dvouletý podmíněný trest, peněžitý trest a zákaz činnosti na čtyři roky.

Devětapadesátiletý řidič Karel B. ovšem svoji vinu odmítá a tvrdí, že se mu při jízdě zasekl plynový pedál a autobus kvůli tomu sám zrychloval. Původně své pochybení v omluvném dopisu zaslaném rodině připustil, na základě předložených expertiz, nyní ale postoj změnil a naopak nesouhlasí s tvrzením soudních znalců, kteří závadu na plynovém pedálu vylučují. Podle, již třetího v pořadí, řidičova obhájce, Jiřího Musila, byla jednoznačnou příčinou nehody technická závada autobusu.

„Bylo to zcela jednoznačně prokázáno. Podle znalce Jiřího Hanzlíka byl autobus v pořádku. My jsme ale následně zjistili, že autobus v pořádku nebyl. Zjistili jsme, že tam byly závady v podobě zrezlého plynového pedálu, který se podle nás při jízdě zasekl. Teorie obžaloby byla tímto v celém rozsahu námi vyvrácena. Pokud obžaloba říká, že je vina prokázána, není to pravda. Můj klient není vinen a já trvám na tom, že se jednalo o technickou závadu na autobusu,“ tvrdí řidičův obhájce Jiří Musil. Jak dodal, plynový pedál ale nebyl uchován jako důkaz a v současné době již není k dispozici.

„Je mi to strašně líto, co se stalo, na druhé straně bych ale nerad nechal vinu na sobě, pokud to tak nebylo. Ale protože mi můj první advokát na základě vyjádření znalců sdělil, že jsem šlápnutím pedál aktivoval funkci kickdown, nijak jsem jeho tvrzení nerozporoval, protože nemám dostatečné technické znalosti. Dal jsem na jeho radu. Nyní mám už jiného advokáta a věřím, že nám soud dá za pravdu a prokážeme, že se skutečně jednalo o technickou závadu,“ uzavřel obžalovaný řidič Karel B., který je zkušeným řidičem z povolání s dlouholetou praxí.