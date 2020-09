Osmačtyřicetiletá žena, která seniorku fyzicky napadla, strážníkům následně vysvětlila důvod svého počínání.

„Podle svých slov si všimla, jak důchodkyně kolem domu rozmisťuje zbytky různého jídla a občas zbytky i vyhazuje z okna do trávníku. Upozornila ji, aby toho nechala, protože se nejednou stalo, že to sežral její pes a poté měl zažívací potíže. Chovatelka psa několikrát zbytky sesbírala do igelitového sáčku a seniorce ho pak i s obsahem pověsila na kliku u dveří. Důchodkyně se však hájila tím, že krmí divoká zvířata a bude v tom dál pokračovat a svou odpověď zdůraznila mácháním francouzskou holí proti odpůrkyni. To odpůrkyni rozzlobilo natolik, že staré ženě uštědřila facku,“ popsala událost mluvčí strážníků Alena Purkytová.

Strážníci po uklidnění situace seznámili znesvářené ženy s tím, že přestupku se dopouštějí obě a jejich chování bude řešit správní orgán. „Seniorka bude potrestána za znečišťování veřejného prostranství a druhá žena pak za porušení občanského soužití. Krmení a pohazování zbytků jídla se totiž stalo na Kladně fenoménem, který přispívá k přemnožování potkanů ve městě,“ uzavřela mluvčí.