Řidič autobusu, který ve středu večer přijel na zastávku na Sítné v Kladně, musel zasahovat proti agresivnímu a navíc krvácejícímu mladíkovi. Ten po hádce se svou přítelkyní nejprve rozbil sklo na zastávce, poté nastoupil do autobusu a chtěl rozbít i plexisklo, které chrání řidiče. Řidič zachoval klid, aktivoval panik tlačítko a za pomoci jednoho z cestujících muže společně vyvedli z autobusu.

Po hádce s přítelkyní si muž svůj vztek vybil na autobusové zastávce. | Foto: MP Kladno

Na pultu centrální ochrany se rozezněl signál z panik tlačítka autobusu, který stál v zastávce na náměstí Sítná. "Obsluha městského kamerového dohlížecího systému zjistila několik osob, které se vzájemně držely na zemi vedle autobusu. Na chodníku byla vidět krev. O celé situaci byly okamžitě vyrozuměny hlídky strážníků a také záchranná služba," uvedla mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Strážníci, kteří byli na místě do dvou minut od oznámení zjistili, že se mladík pohádal se svou přítelkyní a svůj vztek si vybil na autobusové zastávce. Pěstí udeřil do skleněné výplně, kterou rozbil. "Způsobil škodu na cizím majetku, ale také na svém zdraví. O rozbité sklo si pořezal ruce. Když přijel do zastávky autobus, krvácející mladík vběhl dovnitř a v útoku pěstí pokračoval proti plexisklu, které chrání řidiče. Řidič zachoval klid, aktivoval panik tlačítko a za pomoci jednoho z cestujících muže společně vyvedli z autobusu. V tom okamžiku již na místo přijížděli strážníci. Protože agresor z řezných ran hodně krvácel, strážníci mu poskytli první pomoc," popsala mluvčí Městské policie Kladno.

Štír ve vaně vyděsil ženu v bytovém domě. Hlídka ho odvezla do stanice AVES

Rány strážníci obvázali tlakovými obvazy a tím zastavili krvácení. Po příjezdu sanity si zraněného muže do své péče převzal lékař a rozhodl o jeho převozu k dalšímu ošetření do nemocnice.

Aby nedošlo ke zranění, zabezpečili městští policisté rozbitou zastávku proti vstupu osob a v ranních hodinách zajistili úklid střepů a opravu zničené skleněné výplně. Celý případ předali k dořešení správnímu orgánu.