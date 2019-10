„Během několikakilometrového ujíždění několikrát téměř nevybral zatáčku – a bylo zřejmé, že moc řídit neumí. To se také potvrdilo, když po chvíli sám havaroval,“ konstatoval ve čtvrtek mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Připomněl současně, že ještě před převozem zraněného motocyklisty do nemocnice policisté zjistili, že dotyčný měl v batohu přes 30 gramů drog a větší množství peněz. Co naopak neměl? Platný řidičák! Až do prosince mu platí zákaz řízení.

Kde přišel k drogám i k paklíku bankovek, stejně jako další souvislosti jeho jízdy, nyní řeší kriminalisté územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Jih. Uprchlík sice nedojel daleko, než se vylekal světel protijedoucího auta a svůj stroj takzvaně položil, ale stačilo to k tomu, aby opustil území hlavního města.

Vlasta Suchánková z ředitelství středočeské policie ve čtvrtek konstatovala, že bylo zahájeno trestní řízení pro podezření ze dvou trestných činů: jde o maření výkonu úředního rozhodnutí a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými látkami.

Aktuálně policisté čekají na vyjádření hned dvou laboratoří: jednak na to, zda výsledky rozborů potvrdí podezření, že krystalická látka z batohu je pervitin, a jednak na testy krve odebrané v nemocnici. „Na místě nehody nebyl z důvodu zranění schopen podstoupit orientační dechovou zkoušku,“ vysvětlila Suchánková.