Strážníci zjistili, že oznamovatel byl dva dny mimo svůj domov a tak umožnil známému, aby u něho v bytě přespal. Po návratu domů zjistil, že se mu nocležník odvděčil odcizením televizoru.

Pachatel krádeže spokojeně spal v jiném bytě. Po té, co ho strážníci vzbudili, se k činu přiznal. Nový televizor, ke kterému majitel strážníkům předložil paragon z obchodu, odnesl pachatel do jedné z kladenských zastaváren. To hlídce doložil potvrzením o zástavě.

Protože škoda způsobná krádeží byla vyšší jak pět tisíc korun, strážníci na místo přivolali policisty. "Ti si povedeného hosta, podezřelého ze spáchání trestného činu krádeže, převzali k dalšímu šetření," potvrdila mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.