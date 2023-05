Policisté vyjížděli v pondělí 22. května před desátou hodinou do kladenské části Rozdělov, kde oznámil muž nález lidského těla v jímce na dešťovou vodu. Jak uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová, jednalo se o ženu. Kriminalisté prvotním šetřením vyloučili cizí zavinění.

Tělo bylo nalezeno v rodinné zástavbě. | Foto: Deník/ Kateřina Nič Husárová

"Pro přesné určení příčiny smrti byla nařízena soudní pitva, ovšem podle prvního šetření to vypadá na sebevraždu," doplnila policejní mluvčí.

Jak zjistil Kladenský deník, rodina se po ženě začala shánět, bohužel za pár hodin se ukázalo, k jaké tragédii došlo. I lidé ze sousedství jsou informací otřeseni.

„Znali jsme se s paní dlouhé roky. Je to velké neštěstí. Bohužel byla velmi vážně nemocná a patrně to vedlo k takovému řešení. Je to velké neštěstí pro celou rodinu. Je nám to všem moc líto,“ potvrdila jedna z obyvatelek vilové čtvrti.