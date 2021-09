Po krátké přestřelce byl atak teroristů rozprášen. Chvilku před tím se zhruba dvacítka aktivistů dožadovala omezení činnosti tankoviště z důvodu ochrany životního prostředí. Zasáhnout proti neohlášené demonstraci museli policisté.

Nic z toho se reálně nestalo. Naštěstí se jednalo pouze o scénář vojenského cvičení Safeguard 2021 navazujícího na celostátní cvičení aktivní zálohy vojáků Hradba 2021. Zástupce velitele teritoriálních sil Jaroslav Hrabec pak připomněl, že cílem takovýchto cvičení je prověřit schopnosti vojáků v zajištění objektů spadajících do kritické infrastruktury státu. „Jedná se o zcela standardní systém připravující vojáky na reálné situace, které mohou nastat. To je filozofií cvičení, která se spoléhají takzvaně na 3R: reálné objekty, reálné podmínky a reálné situace,“ objasnil Hrabec.

Do akce se nakonec zapojilo 88 vojáků pěší roty aktivní zálohy u Krajského vojenského velitelství Praha pro Středočeský kraj. Objekt vojáci střeží od pondělí, přístup je do areálu značně omezený. Dovnitř mohou jen zdejší zaměstnanci. „Dnes by mělo být střežení ukončeno. Pomalu se budeme připravovat na vrácení objektu, postupně se budou vracet i vojáci do občanského života,“ prozradil ředitel Krajského vojenského velitelství Praha Roman Tkačík.

Vojáci v rámci cvičení museli zareagovat na několik rizikových událostí. Do čtvrtečního dopoledne se jednalo o jednadvacet incidentů. „Snažili jsme se nasimulovat maximum možných situací. V reálu by sice některé z nich sice nastat nemusely, ale chtěli jsme schopnosti a připravenost vojáků prověřit co nejvíce,“ podotkl Tkačík.

I když na několik dnů byl provoz areálu Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi do jisté míry omezen oproti jiným „běžným“ dnům, předseda představenstva společnosti Mero (společnost provozující ropovody IKL a Družba na území Česka, pozn.red) Jaroslav Kocián si cvičení pochvaluje. „Ověřili jsme si naše schopnosti, nastavené procesy i spolupráci s jednotkami integrovaného záchranného systému. Dnes a denně pak čelíme kybernetickým útokům. I to jsme cvičili,“ řekl Kocián.

Centrální tankoviště ropy se rozkládá na ploše šedesáti hektarů v oblasti bývalé pískovny. Areál je obklopen čtyři kilometry dlouhým plotem s moderním technologickým zabezpečením. Uvnitř se nachází sedmnáct nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1 675 000 metrů krychlových ropy.

V příštích letech by se počet nádrží mohl navýšit. Společnost má aktuálně platné stavební povolení na další nádrž o kapacitě 125 tisíc metrů krychlových. Těch je nyní v areálu sedm (dalších šest má kapacitu 100 tisíc metrů krychlových, čtyři pak „jen“ 50 tisíc metrů krychlových). Střechy nádrží nejsou pevné, ale plují přímo na hladině ropy. Střecha u těch objemnějších nádrží váží 670 tun.