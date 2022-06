Kvůli rozsáhlému poškození a krádeži kabelů v centru Kladna je od čtvrtečních ranních hodin mimo provoz část internetové sítě. Internet, pevné telefonní linky a dokonce i kabelová televize nejde lidem v Kladně, některých obcích u Kladna a dokonce i v Novém Strašecí na Rakovnicku. Společnosti, které připojení poskytují, se snaží situaci vyřešit a uživatele přesměrovávají na jiné dodavatele internetu. Do večera by měl být problém z velké části vyřešen.

"Předběžná škoda je podle aktuálních informací okolo dvou milionů korun," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle ní zatím není jasné, zda byl pachatel jeden nebo zda jich bylo více. „Kriminalisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. V případě dopadení a odsouzení pachatele nebo pachatelů jim hrozí odnětí svobody na jeden rok až šest let," dodala policistka. Policisté budou pro dopadení zlodějů podrobně vyhodnocovat i kamerové záznamy.

Kabely vedené v ochranném pouzdře zmizely z odkrytého metrového výkopu zhruba ve tři hodiny nad ránem, výkop je součástí prací při stavbě kruhových objezdů v Americké ulici. Zloděj nebo zloději uřízli a odnesli zhruba 10 metrů kabelů. Podle dělníků musel jít pachatel na jisto a musel dobře vědět, co dělá. „Oddělení kabelů bylo provedeno odborně a nějakým profesionálním nástrojem. Rozhodně to nikdo nekrájel nějakým malým nožíkem. Bohužel ve sběrně za to dostanou třeba jen čtyři stovky, za optický kabel, který je skleněný, nedostanou nic, ten jen přeřízli, znehodnotili a nechali ležet ve výkopu. Přitom škody jdou do milionů korun a způsobí to velké problémy všem lidem okolo,“ řekl jeden z mužů ze stavby.

Komplikace způsobuje krádež kabelů i společnosti Subterra, která má na starosti stavbu obou kruháků v Americké ulici. „Stavbu okružních křižovatek děláme jako zakázku pro město Kladno. V každém případě nám tato nepříjemná událost naruší průběh prací. Nejméně s polovinou pracovníků se budeme muset dnes (pozn.red. ve čtvrtek) věnovat zabezpečení ukradených kabelů. Některé věci by se měly opravit do večera, na některých se bude pracovat i v noci,“ potvrdil stavbyvedoucí společnosti Subterra Pavel Picka.

Metropolitní síť ve vlastnictví magistrátu naštěstí nebyla porušena a činnost úředních pracovišť nijak omezena. „Zasaženy ale byly sítě několika poskytovatelů internetového připojení. Výpadek internetu a pevných linek tak bohužel zasáhl značnou část Kladna i některé obce v přilehlém okolí. Problémy s připojením mají školy, v řadě z nich nejde internet a plnohodnotně nefungují jejich IT systémy, rodiče tak například nemohou objednávat obědy on-line a podobně. Na opravách se intenzivně pracuje, podle prvních zpráv by mohly trvat do druhého dne,“ potvrdil mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral.

Jak zjistil Kladenský deník, výpadek zaznamenali i ve dvou kročehlavských základních školách ve Vodárenské ulici, kde v pátek 24. června končí školní rok kvůli rekonstrukci elektroinstalace obou budov a bude se předávat vysvědčení. Jak potvrdila ředitelka 7. ZŠ Zuzana Holečková vysvědčení naštěstí už vytištěné měli, takže ho žáci v pátek dostanou. Pracovnice sekretariátu ředitele sousední 8. ZŠ, kde také v pátek končí školní rok, potvrdila, že i zde jich vysvědčení vytiskli v předstihu a již ho jen podepisují.