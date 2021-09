Ve Slaném byla ve čtvrtek 9. září v nočních hodinách vyloupena trafika u parku v Dražkovické ulici. Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Nováková, pachatel z místa odnesl zboží a drobné mince za bezmála 90 tisíc korun.

Trafiku Na Skalkách opět vyloupili. Pachatelé šli po cigaretách. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Důchodce, který v trafice v lokalitě Na Skalkách pracuje už asi pět let, se po příchodu do práce nestačil divit. Jedna kovová stěna byla vypáčená, rozhrabané regály, šuplíky a zboží pryč. „Trafiku už vykradli asi popatnácté. Objekt je sice pod kamerou, ta je ale na sloupu z druhé strany, takže měli i tentokrát dost času se vloupat do boudy zboku, kde rozpárali a vytrhli ochranný plech a vlezli dírou dovnitř. Vždycky nakradli cigarety tak za šedesát tisíc korun. Tentokrát to bylo za devadesát tisíc, protože cena cigaret šla hodně nahoru,“ potvrzuje trafikant.