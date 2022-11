Obžalobu státní zástupce Ondřej Hula vznesl pro přečiny hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a také za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Výši trestů nekomentoval, nicméně zdůvodnění rozsudku označil jako precizní.

Soud poslal dezinformátory Tušla s Čermákem do vězení na deset a šest měsíců

Mladší z dvojice, třicetiletý Patrik Tušl z Prahy, ještě před vynesením rozsudku na svoji obhajobu řekl, že nemá nic proti Ukrajincům jako celku, ale odsoudil mimo jiné konání některých ukrajinských nacionalistů. Za vulgární výrazy užité ve videu se omluvil. Zároveň dodal, že se cítí být nevinen. I tak přiznal, že forma videa byla nevhodná. Pětatřicetiletý Tomáš Čermák z Holýšova soudci řekl, že udělal chybu a též připustil nevhodnost projevu.

V jednom z videí Čermák s Tušlem vyzvali k protidemonstraci ke shromáždění Ukrajinců a mimo jiné řekli, že: "Ukrajinci se tady začínají množit, jedna demonstrace za druhou. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do hajzlu."

Ve videu zazněla i řada vulgárních výrazů. Mimo to i věty: „Ať táhnou zpátky do Kyjeva“ nebo „Vždyť to je normálně okupace, co oni tady dělají.“

Podvodník se vydával za armádního reportéra, žena mu poslala bezmála milion

Oběma odsouzeným přitížilo i to, že mají trestní minulost. U Tušla byl trest navržen vyšší i kvůli tomu, že je dosud v podmínce. Navíc nejde o jedinou kauzu, za kterou jsou Čermák a Tušl stíhaní. Tušl je podezřelý z toho, že s dalšími dvěma muži před časem nebezpečně vyhrožoval prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru a očkování některých skupin lidí proti nemoci covid-19. Čermák je podezřelý z podpory a propagace terorismu kvůli výzvě k útoku na poslance.