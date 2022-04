Muž, postřelený hlídkou v Doksech, byl nepříčetný. Případ policie odložila

Od minulého týdne je to již podruhé, co místní volali do Třebichovic policisty. Tehdy pomáhali při pátrání po dvaatřicetiletém muži, který velmi rozrušený odešel z domova a rodině se více nehlásil. Za pomoci místních a policistů byl nalezen u ohniště na nedaleké Vinařické hoře, kde ležel ohořelý kabát. Mužům zákona se poté mladý člověk prokázal doklady a sdělil, že chce zůstat v přírodě a vyčistit si hlavu.