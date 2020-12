Ve firmě se delší čas ztrácely ze skladu věci, ale protože nikdy nebyl poškozený zámek, vrtalo to jejím pracovníkům v hlavě. Po zhlédnutí kamerových záznamů bylo jasné, kdo je zloděj a jak si počínal.

Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Nováková, cizinka, která je zaměstnankyní firmy specializující se na profesionální úklid, přicházela do práce bez jakýchkoliv zavazadel. Když společnost opouštěla, odnášela si pokaždé tašky plné věcí. Kromě toho pouštěla do objektu i svoji kamarádku. Poté, co se obě napakovaly, nandaly nakradené věci do přistaveného auta.

„Ze společnosti se ztrácely převážně reklamní předměty, které měla firma připravené pro své obchodní partnery. Jednalo se o vánoční dárky, dárkové tašky a boxy s vínem a čokoládami. Dále zmizely respirátory, ochranné roušky, ale i nádobí a příbory. Z jedné kanceláře byla odcizena reflexní pracovní bunda. Vyšetřováním se zjistilo, že dotyčná se do skladu dostávala pomocí klíče, který pokaždé sebrala ze šuplíku jednoho ze zaměstnanců a ten pak vrátila na své místo,“ popsala policistka.

Jelikož žena trestný čin spáchala v době nouzového stavu, trest je přísnější než kdykoli předtím. O jeho výši rozhodne soud.