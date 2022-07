„Brácha se zatím ještě zotavuje, ale bylo to velmi vážné. Útočník ho bodnul do podbřišku a dokonce mu probodnul močový měchýř. Operace byla úspěšná, nyní je Jirka ještě doma na lůžku a dělá si převazy, ale za pár týdnů by se mohl vrátit do práce. Měli jsme opravdu velký strach. Jsme rádi, že se dožil svých čtyřicátin, které měl před pár dny,“ potvrdil bratr poškozeného.