/FOTOGALERIE/ V Kladně-Rozdělově byl ve středu 8. září krátce před 18. hodinou nalezen ve sklepě paneláku zastřelený senior. Událost se stala v sídlišti v ulici Vítězslava nezvala. Na místo byli přivoláni záchranáři a policisté.

V Kladně byl ve sklepě paneláku nalezen ve středu 8. září 2021 zastřelený muž. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

“I přes veškerou snahu, starší muž na místě zemřel,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová. Co se vlastně ve sklepě stalo, vyšetřuje policie. Parně se ale jednalo o sebevraždu, na místě činu byla nalezena pistole. „Vedle muže byla nalezena krátká střelná zbraň. Vše tedy zatím nasvědčuje tomu, že si muž smrtelné zranění způsobil sám. Není to závěr, je to zatím jen hypotéza. Jednalo se o nájemníka, který v domě bydlel. V případu byla nařízena soudní pitva,“ potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.