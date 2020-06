Proč k úhynu došlo, nikdo zatím nedokáže říci. Rybáři mají podezření, zda do jejich rybníka nepřitekla znečištěná voda z místní čistírny odpadních vod.

Podle odboru životního prostředí Městského úřadu ve Slaném, k žádné ekologické havárii ale nedošlo. V místě byly odebrány vzorky vody, které zajistili hasiči a vše bylo odesláno do laboratoře na rozbor. Podle výsledků ale vzorky neprokázaly ve vodě nic závadného. „Dle našich informací nebyla v inkriminovanou dobu na Čistírně odpadních vod Studeněves žádná havárie.

Viníka úhynu ryb je oprávněna hledat Policie české republiky, pokud ho najde, následuje další postup v rámci řešení případného přestupku. “ potvrdila Monika Nováková, referentka odboru životního prostředí MěÚ Slaný.

Světlo do případu by tak mohlo přinést vyšetřování oddělení hospodářské kriminální služby z Kladna. „Kriminalisté se událostí zabývají s podezřením na spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ informovala mluvčí policie Jana Šteinerová. Konkrétní viník nebyl dosud odhalen.

Kromě úhynu ryb v Tesle trápí rybáře ale ještě více i vysychání sousedního rybníka Novas ve Slaném. Obě vodní nádrže jsou přitom zásobeny vodou ze stejného zdroje - Červeného potoka. Do jeho koryta je přiváděna voda ze studeněvské čistírny. Jak říká referent čistoty vod slánských rybářů, Jan Bálek, chtěli již přítok do Novasu ve Slaném posílit, ale nyní mají obavy, aby neotrávili i tamní ryby, když zatím nikdo netuší, proč hynou.

„Je mi velice divné, že vzorky vod nic neukázaly, jelikož voda ve studeněvském rybníku je úplně černá. Je to kaliště, jako když vylijete lógr od kafe. Nezbyde nám nic jiného, než nabrat vzorky bahna a uhynulé ryby a necháme si udělat expertizu na vlastní náklady. Nikdo neví, co v těch rybách je a co jíme,“ říká Jan Bálek. Rybáři budou muset při nejbližší příležitosti rybník Tesla vypustit, vyčistit a vyvápnit a přes zimu nechat vymrznout. Novou násadu ryb do něj umístí nejdříve příští rok zjara.

Kontaminaci rybniční vody z čističky sice nikdo nepotvrdil, nicméně, jak přiznává předsedkyně Dobrovolného svazku obcí (DSO) a starostka sousedních Řisut, Jitka Ryšavá, čistírnu využívá pět obcí ze spolku a zatížená je na 90 procent. Zatěžují ji i uživatelé, kteří načerno do kanalizace svádějí také dešťovku.

„Čistírna je dimenzovaná na dva tisíce ekvivalentních obyvatel a vzhledem k tomu, že se rozrůstá rodinná zástavba, je potřeba se neprodleně domluvit na její intenzifikaci. Pět obcí, pět názorů, dohadujeme se už dva roky od voleb,“ zdůraznila Ryšavá.

Kvůli tomu rozšíření čističky už nesnese odklad, svolala nejbližší setkání starostů DSO na 16. června. „Ráda bych, kdybychom se konečně dohodli. Čistírna bude stát nejméně třicet milionů korun a šedesát procent by měla pokrýt státní dotace,“ uzavřela Ryšavá.