Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová, událost byla ohlášena na policii v pondělí 4. října krátce po sedmé hodině. „Na místě je stále ještě policie a kriminalistický technik a provádějí zajištění stop. Pachatel se do objektu dostal vypáčeným oknem. Rozsah škod budeme znát později,“ sdělila policistka.

Po příchodu do práce zjistili pracovníci velkoobchodního skladu s prodejnou ve Smečenské ulici ve Slaném, že provozovnu navštívil patrně již o víkendu zloděj.

