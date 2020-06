Ve Zlonicích v rodinném domě hrozil ve čtvrtek večer zfetovaný osmnáctiletý mladík svojí matce s pistolí v ruce. Ta si v obavách o svůj život přivolala na pomoc policisty.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Prvosledová hlídka vyrazila na místo vyzbrojena ochrannými štíty a zbraněmi. Agresor sledoval policisty z okna a pokřikoval na ně. Policistům se podařilo dostat do domu a následně i do pokoje, kde mladík seděl na posteli. Muži zákona mladíka v krátkosti zpacifikovali a zmocnili se i jeho pistole. Jelikož se i nadále při zadržení vzpouzel a kladl značný odpor, použili policisté donucovací prostředky a v poutech ho převezli do cely.