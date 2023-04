Kauza krvavé loupežné vraždy ve Dřetovicích dospěla ke krajskému soudu

/FOTO, VIDEO/ Osm měsíců poté, co po brutálním útoku zemřel v letní noci v domku ve Dřetovicích dvaašedesátiletý muž, míří případ k soudu. Z vraždy jsou podezřelí dva mladí muži z vedlejší vesnice, kteří by věkově mohli být vnuky oběti. Hrozí jim až dvacet let ve vězení nebo i výjimečný trest.

Dva devatenáctiletí muži ze Stehelčevsi zavraždili svého známého. Lidé z obce jsou otřeseni. | Video: Deník/Oto Pilz