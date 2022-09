Vražda a sebevražda v Neprobylicích: Lékaře Leoše Středu zastřelil známý režisér

K tragédii došlo 31. března letošního roku v budově neprobylického Euroinstitutu, který Leoš Středa provozoval a kde i vyučoval. Z vesnice pocházeli i jeho příbuzní a Středa zde posléze zhodnotil rodinný majetek.

Zdroj blízký rodině vzápětí po tragédi potvrdil, že ve školním bytě v Neprobylicích našly lékaře na zemi ležet bez známek života jeho filipínské manželky, vedle ležel mrtvý i další jeho známý, režisér Boris Procházka. Obě ženy proto okamžitě vyběhly z budovy ven pro pomoc. "Je mi to strašně líto, co se stalo, Leoše jsem znal roky a tohle se opravdu nemělo stát. Je ho velká škoda," sdělil muž z okruhu přátel.

Drama v Neprobylicích: Ve škole našli záchranáři a policisté dva zastřelené muže

Zpráva zasáhla i další lidi z lékařova okolí. "Jsme naprosto zdrceni, nikdo nechápe, co se tam stalo. Leoš byl výborný nekonfliktní člověk, byl to filantrop. Je to velké neštěstí," řekla další Středova známá a pracovnice školy.

Kdo byl lékař, vědec a podnikatel a filantrop Leoš Středa?



Doktor Leoš Středa.Zdroj: archivStudium medicíny dokončil v roce 1987 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (tehdy fakulta všeobecného lékařství UK). Po pádu socialismu založil Institut lékařské regenerace a kosmetiky. Během několika let vytvořil síť jeho poboček po celém světě (pobočka Dr.Streda-Instituto Medico de Regeneration y Cosmeticos na Kanárských ostrovech ve Španělsku, firma Streda Regeneration and Medical Industries v Kanadě, zastoupení Institutu lékařské regenerace a kosmetiky v Česku, Německu, Slovensku a Rusku, firma Dr.Středa – Middle East pro aktivity v Sýrii, klinika ve Spojených arabských emirátech, pobočka Streda-life a.o. v Dněpropetrovsku na Ukrajině, farmaceutické zastoupení v Libanonu, klinika MUDr.Streda Limited v africké Keni, klinika Dr.Streda as Co.Ltd. na Phuketu v Thajsku, obchodní zastoupení v Lincolnu na Novém Zélandu, výzkumné laboratoře Dr.Streda's Institute of Healthy Nutrition na Filipínách). Podnikání postupně ukončil do roku 2000.

Působil jako vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a přednášel na Pedagogické fakultě téže univerzity a lékařům v rámci celoživotního vzdělávání České lékařské komory.



V České republice pracoval pro nadaci Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. V roce 2012 a 2013 pořádal zastupitelský úřad v Manile ve spolupráci s Řádem rytířů Rizala kurzy českého jazyka a kultury pro filipínské studenty, které Leoš Středa vedl. Členem řádu byl Středa od roku 2008. (Zdroj: Wikipedie)