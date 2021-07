Ve středu 30. června se v nočních hodinách vznášel nad sídlištěm v Kladně-Kročehlavech vrtulník s termovizí. Obyvatele paneláků rachot helikoptéry, která létala dokola dlouhé desítky minut, poněkud znepokojoval a netušili, co se děje. Vše umocnil fakt, že mezi domy pobíhali policisté s baterkami.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Jak zjistil ve čtvrtek dopoledne kladenský deník, policie zde hledala pachatele majetkové trestné činnosti, devatenáctiletého Ukrajince Mykolu Husara „Dostali jsme informaci, že hledaný mladík by se měl nacházet na konkrétním místě právě v kročehlavském sídlišti. Zatím se nám dotyčného nalézt nepodařilo,“ potvrdila kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková a zároveň vyvrátila, že by se jednalo o nebezpečného uprchlého vězně. "Taková informace se nezakládá na pravdě. Nicméně, kdokoli by hledaného mladíka v sídlišti viděl, ať podá policistům zprávu," dodala.