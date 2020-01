Zážitek hráčů však umocňuje použití imitací skutečných zbraní – a právě toho už v minulosti využívali pachatelé zcela reálných loupeží: aby podpořili své požadavky, pohrozili airsoftovými hračkami, velmi připomínajícími skutečné zbraně.

Chtějí pachatelé svou kořist využít právě takto? Nebo prostě neodolali, když napodobeniny zmerčili, a chtějí se jimi kochat pouze v domácím soukromí? Kdo ví. Každopádně by je policisté rádi našli, aby jim vysvětlili, že si přisvojili něco, co jim nepatří. A to se nedělá. Předběžně vyčíslená škoda dosahuje 10 tisíc korun.

Upozornění na linku 158 dostali policisté ve středu 15. ledna – a týkalo se skutku, k němuž mělo dojít v době od úterního večera do středečního odpoledne. Blíže policisté hodinu H neupřesnili, i když s přesným načasováním by neměl být problém: mají k dispozici záznamy z bezpečnostních kamer monitorujících dění v prostorách hotelu v horoměřické Spojovací ulici.

Nejprve se dvojice podezřelých objevila v recepci. Tam dotyční hledali, slídili, ale nic neukradli, plyne ze slov policejní mluvčí Jany Šteinerové. „Dále prošli do sklepních prostor hotelu, kde překonali uzamčení osamoceně stojící prosklené vitríny, ze které odcizili tři airsoftové zbraně včetně dvou baterií,“ konstatovala mluvčí.

Po dvojici mužů, kteří jsou podezřelí z krádeže vloupáním, policie stále pátrá. Obrázky z hotelových kamer zveřejnila a vzývá veřejnost ke spolupráci. Jakékoli poznatky k zachyceným osobám mohou všímaví lidé podle slov Šteinerové poskytnout nejbližší policejní služebně – nebo se ozvat se svým svědectvím prostřednictvím linky 158.