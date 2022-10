Podle soudce Víta Sochovského bylo celé video namířeno proti Ukrajincům jako národu a nesouhlasí s tvrzením advokáta, že svoboda slova je neomezena. "Pokud by to tak bylo, nejsme s tím u soudu," řekl. Čin je podle něj závažný, neboť byl spáchán na veřejně přístupné sociální síti, kde se video podněcující k nenávisti rozšířilo za pár hodin mezi tisíce uživatelů. "Nebezpečím pro společnost je, že vaše slova někdo přetaví v činy," sdělil oběma odsouzeným důvody svého rozhodnutí.

Trestní minulost

Oběma odsouzeným přitížilo i to, že mají trestní minulost. "Pohár trpělivosti přetekl. Trest je razantnější, protože Patrik Tušl už má dvě podmínky. U Tomáše Čermáka jsem se držel u spodní hranice trestu," řekl soudce.

Mladší z dvojice, třicetiletý Patrik Tušl z Prahy, ještě před vynesením rozsudku na svoji obhajobu řekl, že nemá nic proti Ukrajincům jako celku, ale odsoudil mimo jiné konání některých ukrajinských nacionalistů. Za vulgární výrazy užité ve videu se omluvil. Zároveň dodal, že se cítí být nevinen, forma videa byla ale nevhodná. Pětatřicetiletý Tomáš Čermák z Holýšova, soudci řekl, že udělal chybu a též připustil nevhodnost projevu.

„Já osobně pomáhám Ukrajincům, kteří potřebují pomoc a jsou bez prostředků. Podle mě ale nepotřebuje pomoc Ukrajinec, který přijede autem za 4 miliony, je vysmátý, předběhne celou frontu u centra pro uprchlíky, pak jde do banky a rovnou do nákupního centra. Na vlastní oči jsem viděl, jak luxusně oblečená Ukrajinka s nehtíky a drahou kabelkou si byla pro dávky 5 tisíc a spokojeně odešla. Já jsem žádal a nedoslat ani přídavky na dítě. Tohle mi vadí, zneužívání systému. Pochopitelně nejsou všichni stejní. Je mi líto těch chudáků, kteří doplácejí na bohaté a takové, kteří válku využívají ve svůj prospěch,“ prohlásil před soudem Patrik Tušl a dodal: "Video jsem točil s cílem, aby lidé přišli na Václavské náměstí s českými vlajkami."

Obžalobu státní zástupce Ondřej Hula vznesl pro přečiny hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a také za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Státní zástupce v obžalobě popsal, že oba muži letos v srpnu z místní části Slaného - Netovic na sociálních sítích živě vysílali video, v němž dehonestovali Ukrajince. "Na videu vulgárně hovořili o Ukrajincích jako celku a současně podněcovali k nenávisti vůči této národnostní skupině. Dále též podněcovali k omezování jejich práva na shromažďování či práva na svobodný pohyb," uvedl Hula.

Například Čermák v jednom z videí, ve kterém spolu s Tušlem vyzvali k protidemonstraci ke shromáždění Ukrajinců, mimo jiné řekl, že "Ukrajinci se tady začínají množit, jedna demonstrace za druhou. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do hajzlu."

Zveřejnění videa litují

Podle Tomáše Čermáka vzniklo video spontánně. "Pochopitelně dnes oba litujeme způsobu vyjadřovaní i toho, že jsme video zveřejnili. Neuvědomil jsem si, že to může dojít až před soud," uvedl ve výpovědi, kterou přečetl soudce Vít Sochovský. Pravdivost sdílených informací, které šířil na sociálních sítích, si prý neověřoval. "Co mi přišlo, to jsem sdílel. Chtěl jsem jen upoutat pozornost. Nikdy jsem neřekl, že mi vadí Ukrajina celá. Mezi Ukrajinci mám i přátele. Rozhodně jsem nikoho nepodněcoval k násilí," doplnil Čermák.

Obhájce Tomáše Čermáka Norbert Naxer je přesvědčen, že veřejné vyjadřování je základem lidských práv a svobod. Pozastavoval se nad tím, že hanobení Rusů se nepostihuje.

"Chápu, že jsme na videu byli s Tomášem vulgární a bylo to nevkusné, ale mám jít skutečně za to video do vězení? Omlouvám se všem, které video pohoršilo a urazilo. Omlouvám se i všem slušným Ukrajincům, které považuji za velmi pracovité lidi. Nebylo to namířeno proti nim, ale proti Banderovcům," uvedl Tušl.

Podle obhájce Patrika Tušla je navrhovaný trest nepřiměřený. „Nesouhlasím s tím, že by někdo ve videu šířil prokremelskou propagandu. Je pravda, že oba obžalovaní používali nevhodné výrazy, ale rozhodně je nemůžeme držet tři měsíce ve vazbě. Jsem přesvědčen, že vazba je s politickým podtextem,“ uvedl u soudu advokát Růžička.

Oba obžalované, kteří byli dosud ve vazbě, přivedla k soudu eskorta. Hlavnímu líčení přihlíželo kromě médií i několik desítek lidí z řad veřejnosti a jejich příbuzných.

Dorazila i řada aktivistů s českými vlajkami.

Nejde o jedinou kauzu, ve které jsou Čermák a Tušl stíhaní. Tušl je podezřelý z toho, že s dalšími dvěma muži nebezpečně vyhrožoval prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování některých skupin lidí proti nemoci covid-19. Čermák je podezřelý z podpory a propagace terorismu kvůli výzvě k útoku na poslance. V tomto případě hrozí trestní sazba až na patnáct let za mřížemi.