Facebookový příspěvek pražské městské policie zaznamenal během pár hodin tisíce reakcí a komentářů. Jak už to tak bývá – jedni zákrok považují za přiměřený s odkazem na fakt, že zadržený muž opakovaně ignoroval výzvy poměrně trpělivých strážníků. Druzí však vedení magistrátní organizace za zveřejněné záběry spílají: „Tím se chlubíte? Je tohle ještě demokracie?“ Někteří dokonce míní, že krizová opatření vyhlášené menšinovou vládou Andreje Babiše (ANO) nelze právně vymáhat. Padají hlášky o policejní „buzeraci“ a „šikaně“.

„Stačilo zakrýt si dýchací cesty,“ uvedla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová v tiskové zprávě. K incidentu podle ní došlo, když hlídka řešila přestupek 47leté ženy, která v ulici U Sparty na Letné neměla nasazený ochranu úst a nosu – dle nových opatření nestačí „klasická“ rouška, ale v zastavené oblasti se musí používat respirátor FFP2 či jiný adekvátní prostředek. K nasazení respirátoru vyzval strážník rovněž kolemjdoucího 41letého muže.

Zdroj: Youtube

„Po oznámení, že bude předveden na služebnu státní policie, začal hystericky křičet a odmítal spolupracovat. Společně s hlídkou Policie ČR, která se nacházela poblíž, byl nakonec zpacifikován a skončil v poutech,“ popsala zákrok mluvčí Seifertová.

Pachatel ve videu tvrdí: „Nebudu mít žádnej hadr na hubě.“ Muž (s respirátorem v ruce) argumentoval, že „nikdy v životě na prázdné ulici, kde široko daleko není jediný člověk, roušku nosit nebude“. Vyhrožoval, že zavolá televizní štáby a řval: „Lobotomii byste mi musel udělat.“ Muž také chtěl, aby zasahující strážníci dodržovali dvoumetrový rozestup. Ti ve spolupráci s policisty po chvíli dohadování použili kvůli neuposlechnutí výzvy donucovacích prostředků. Pak už je slyšet hlavně zadrženého zoufalé volání o pomoc.

Videa vytržená z kontextu

Ochranu dýchacích cest mu nakonec musel nasadit policista a svou totožnost prokázal až na policejní služebně. „Jeho chováním se budou zabývat správní orgány,“ oznámila mluvčí strážníků.

Seifertová řekla Pražskému deníku, že zatím neeviduje žádnou oficiální stížnost na postup kolegů z městské policie hlavního města. Sociální sítě totiž zaplňují poslední dobou videa podobných incidentů. Jeden se řešil třeba v Ostravě. „Chápu, že mohou záběry vypadat děsivě, ale často jsou vytržena z kontextu,“ uvedla mluvčí s tím, že lidé si často vykládají vládní restrikce proti covidu, jak chtějí.

„Při kontrolách dodržování mimořádných opatření strážníci pouze konají svou práci, na jejich obsah nemají žádný vliv. Použití donucovacích prostředků v naprosté většině předchází vyhrocené a neadekvátní chování osob, které se přestupku dopouštějí,“ upozornila pražská městská policie na webu.

Seifertová pro Pražský deník zdůraznila, že nikdy se nestalo, že by někdo bez roušky či respirátoru automaticky dostal pouta: „Vždy tomu předchází zákonná výzva.“ Podle mluvčí jsou sice strážníci připraveni na podobné jednání a že mají pořád trpělivost, jenže současný stav související s koronavirem není jednoduchý ani pro příslušníky městské policie. „Jsou to pořád jenom lidi. Stávají se hromosvodem frustrace. A taky jsou unavení,“ konstatovala Seifertová s dovětkem, že situace v nemocnicích je opravdu vážná. A navíc nikdo vlastně neví, kdy (jak) to celé skončí…