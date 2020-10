Do pátrání po vozidle se ihned zapojil operátor kamerového systému. Hledané vozidlo uviděl ve chvíli, kdy projíždělo křižovatkou v Kročehlavech na červenou a řítilo se dál.

Na křižovatce na Sítné předjel pirát silnic stojící auta a též projel na červenou. Na další křižovatce u gymnázia jen zázrakem nezpůsobil nehodu. Také zde ignoroval červenou na semaforu a v poslední chvíli se vyhnul projíždějícímu autu.

„Mladíkova šílená jízda pokračovala do Zádušní ulice nedaleko zámku. Zde už mu jela naproti hlídka a vozem zatarasila cestu. Strážníci vyběhli z auta a se zbraní v ruce řidiči přikázali, aby opustil vozidlo. To odmítl. Protože byli na nedalekém dětském hřišti rodiče s dětmi, hrozilo nebezpečí zranění. Strážníci proto zbraně uložili a za pomoci teleskopického obušku chtěli rozbít okénko. To však řidič začal sám stahovat a hlídce opakoval, že má strach. Jeden ze strážníků toho využil, sáhl dovnitř a otevřel dveře. Mladík poté skončil na zemi v poutech,“ popsala páteční drama mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Na sedadle spolujezdce našli muži zákona cestovní pas a pušku. Řidičák chyběl. Policisté, kteří si výtečníka převzali, zjistili, že má šofér zákaz řízení. Navíc jel pod vlivem drog, což potvrdil na místě provedený test.

Mladík je proto podezřelý ze spáchání hned několika trestných činů, za které mu hrozí pobyt za mřížemi.

„Policie České republiky vyzývá všechny účastníky silničního provozu, které muž svou nebezpečnou jízdou po městě ohrozil, aby se přihlásili na Obvodním oddělení Policie České republiky Kladno–město k doplnění svědeckých výpovědí,“ dodala k případu policejní mluvčí Michaela Nováková.