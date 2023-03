Požár v autosalonu v Kladně. Hasiči zasahovali v dýchací technice

„Celý příběh se odehrál tak, že ženu kontaktoval neznámý muž vystupující jako pracovník bankovního institutu volající z telefonního čísla podpory jedné z bank. Po představení uvedl, že se jí někdo pokusil dvakrát dostat do účtu. Žena ho strachy požádala o zablokování jejího bankovního účtu a nadiktovala mu k tomu číslo platební karty včetně třímístného kódu,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová.

„Bankéř“ pak ženě nabídl možnost založení nového účtu, čehož využila. „Poté jí doporučil, že by měla zaslat veškeré své peníze ze stávajícího účtu na účet „nový“. Poškozená celé jeho legendě uvěřila a převedla téměř 118 tisíc na nově založený účet, aniž by k němu dostala přístupy,“ doplnila Richterová.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli v případě jeho vypátrání, dopadení a odsouzení hrozí až pět let za mřížemi.

Co radí policisté:



Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.



- V žádném případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví

- Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní/autorizační kód, který vám přišel formou SMS zprávy

- Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače

- Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví

- Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

- Aktualizovat software, antivirový program, firewall.

- Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.



