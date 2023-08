Osudovou lásku 55letá žena v americkém vojákovi na misi v Sýrii nenašla. Naopak přišla o nemalé peníze. Případem se zabývají policisté z oddělení hospodářské kriminality v Kladně.

Ženu na konci července prostřednictvím sociální sítě oslovil neznámý muž a požádal o přátelství. Později uvedl, že je americký voják, který v současné době slouží na misi v Sýrii. Začali spolu pravidelně komunikovat a psali si i několikrát denně.

Nejprve se komunikace nesla v přátelské rovině. Muž se o ženu zajímal, bavili se například o tom, jakou hudbu mají oba rádi nebo jaké seriály a filmy se jim líbí. Asi po dvou týdnech muž ženě napsal, jak moc se mu líbí a že se do ní zamiloval. Jelikož to poškozená opětovala, začali společně plánovat život a bydlení v České republice.

„Zlom nastal ve chvíli, kdy údajný voják ženě sdělil, že v Sýrii nyní dochází k různým útokům, proto ho musí přesunout na jiné místo, a neví, jak by se postaral o svůj majetek, proto poškozenou požádal, zdali jí může své cenné věci zaslat do České republiky. Poškozená souhlasila i přes to, že zaslání věcí s sebou neslo náklady ve výši 130 tisíc korun, které musela žena zaplatit na uvedený účet. Bála se sice takovou částku zaplatit, ale přes ujišťování "vojáka", že jí veškeré náklady uhradí, peníze poslala,“ popsala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

O několik dnů později ale přišel ženě email o tom, že byl balíček zadržen, protože bylo britskou celní správou zjištěno, že je v něm velké množství peněz (10 milionů dolarů), ale že za poplatek 600 tisíc korun balíček odešlou do České republiky. „Pak přišly emaily další, které měly ženu vystrašit, že pokud uvedený poplatek nezaplatí, dopouští se trestného činu "praní špinavých peněz" a hrozí jí velký postih. Po těchto emailech žena celou věc nahlásila na policii,“ doplnila policistka.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, za což pachateli hrozí, v případě dopadení, až 5letý trest odnětí svobody.