Smrt po sousedské hádce: Nadávky následovala rána do hlavy

Sousedská hádka skončila smrtí sedmapadesátiletého muže. Šestatřicetiletý otec dvou malých dětí ho podle policie nejdříve zasypal smrští nadávek a potom došlo i na ránu do hlavy. Napadený upadl na zem, kde zůstal ležet v bezvědomí. Na místě zasahoval záchranářský vrtulník. Případem se zabývají kriminalisté. Událost se stala v Zichovci. Útočníkovi v případě odsouzení hrozí pobyt za mřížemi v délce trvání od 5 do 10 let.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR