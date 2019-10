Poškozená stavební buňka zůstala po řádění zloděje na vlakovém nádraží v Kamenných Žehrovicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Pachatel měl místo navštívit v době od 10. do 14. října, přičemž z ní odcizil radiostanice s nabíječkami. K tomu ukradl i bourací kladivo určené na montáž k bagru a to včetně připojovacích hydraulických hadic, vibrační měch, elektrocentrálu, motorovou pilu, kompresor a nabíječku autobaterií. Celková škoda na ukradených věcech byla vyčíslena asi na 211 tisíc korun. Pachateli hrozí až pět let vězení.