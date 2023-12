Neznámý pachatel se vloupal ve Slaném do obchodního domu Kaufland. V tamní pekárně se zloději podařilo překonat sejf s penězi, které z místa zmizely. Případem se zabývají kriminalisté.

Policisté pátrají po zloději, kerý se vloupal ve Slaném do Kauflandu | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová, neznámý pachatel se do pekárny v obchodním domě vloupal okolo 6. hodiny ranní ve čtvrtek 21. prosince. „Když zaměstnanci zjistili, co se stalo, oznámili vše na policii. Ta na místě zajišťuje stopy a indicie, které by mohly vést k pachateli či pachatelům. Prověřovány budou i kamerové záznamy. Z provozovny se ztratila finanční hotovost. Zatím ale nebudeme specifikovat přesnou částku, vše budeme přesně vědět až v dalších dnech,“ řekla mluvčí.

Zdroj: Oto Pilz

Podle informací Deníku se zloděj nebo zloději měli do prostor pekárny dostat dokonce střechou.

