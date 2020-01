Zloděj vyhrožoval ostraze použitím nože

Do nepříjemné situace se dostal pracovník ostrahy kladenského obchodního domu v ulici Dukelských hrdinů. Ten totiž chytil zloděje, který se pokusil odcizit zboží za 129 korun. Nejednalo by se o nikterak výjimečnou situaci, kdyby po odvedení do zázemí obchodního domu nezačal pachatel zaměstnanci ostrahy vyhrožovat použitím nože.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek