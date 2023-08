Policisté pátrají po zloději, který se vloupal do trafiky v Kladně a odnesl si cigarety, tabák a drobné mince. Obrací se i na případné svědky.

Oznámení o vloupání do trafiky v ulici Váňova v Kladně přijali policisté v neděli 6. srpna ráno. „Šetřením policisté zjistili, že neznámý pachatel se do prodejny s tabákovými výrobky vloupal v době od 4. do 6. srpna. Z vnitřního prostoru pak odcizil celkem 129 kartonů různých značek cigaret a tabáku. Kromě toho si odnesl i drobné mince v hodnotě okolo 800 korun,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Škoda byla vyčíslena na 220 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Za to pachateli v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

„V této souvislosti se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc. Pokud jste si někoho všimli nebo máte k tomuto případu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158. Kontaktovat je můžete také na čísle 601 570 326,“ vyzvala policistka.