Zloději si vzali na mušku nápojové automaty

Dvěma případy vloupání do nápojových a potravinových automatů se zabývají kladenští policisté. K prvnímu z nich došlo ve čtvrtek 2. ledna ve večerních hodinách v Oblastní nemocnici Kladno. Tam se zatím nezjištěný pachatel v době od 19:30 do 19:58 hodin vloupal do nápojových automatů, které jsou umístěny ve čtyřech patrech budovy A. Škoda na odcizení a poškození zatím nebyla vyčíslena.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková