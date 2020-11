Dva případy vloupání do aut, která mají na svědomí zatím neznámí pachatelé, prošetřují policisté na Praze-západ. V pátek o tom informovala policejní mluvčí Michaela Richterová. Obě události, ke kterým došlo v obcích Chýně a Středokluky, má podle jejích slov na starosti hostivické obvodní oddělení.

Ilustrační snímek | Foto: Deník

V případě Škody Fabia, která v obci Chýně stála zaparkovaná v ulici Na Kališti, pachatel udeřil zřejmě během noci na 16. listopadu. A podle stop, které zanechal, se zdá, že auto neměl v úmyslu vykrást, ale rovnou ukrást; to se mu však nepodařilo. Jak se do zamčeného vozu dostal, se zjistit nepodařilo – co však uvnitř dělal, je evidentní: poškodil spínací skříňku pod volantem. I když škodovka zůstala stát na místě a pachatel z ní nic neodnesl, vniklá škoda není malá. Odhad dosahuje 20 tisíc korun.