Senior vyrazil tehdy nakupovat v dopoledních hodinách se svou jedenaosmdesátiletou přítelkyní, která uložila do nákupního vozíku svou kabelku, ve které měla své věci, ale i věci oznamovatele. Jednalo se o osobní doklady, doklady od vozidla, klíče, platební kartu a finanční hotovost. Pravděpodobně byli oba zaujati vybíráním zboží a nevěnovali pozornost odloženému zavazadlu, čehož využila zatím nezjištěná žena, která kabelku z vozíku odcizila.

Začátkem srpna se na policisty obrátila dále výše zmiňovaná seniorka, aby policistům sdělila, že jí navíc byla z bankovního účtu vybrána finanční hotovost ve výši 25 tisíc korun, a to prostřednictvím odcizené platební karty. Tuto skutečnost zjistila, když jí byl doručen bankovním domem výpis z účtu.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a pachatelce hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

"Na základě provedeného šetření a po zhlédnutí záznamu kamerového záznamu, který byl pořízen v obchodním domě ve Slaném, se vyšetřujícím policistům podařilo zjistit podobu ženy, která odcizila seniorce její tašku. Aby se pachatelku podařilo zdárně vypátrat a dopadnout, přivítali by policisté poznatky od občanů, které by vedly k odhalení totožnosti této ženy," sdělila kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.

Jakékoliv informace k její osobě je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo kontaktovat policisty na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Opět přinášíme několik důležitých rad od policie:



- Nenoste s sebou velkou hotovost.

- Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních kapes u kalhot.

- Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo si zapište odděleně.

- V případě její krádeže okamžitě volejte pobočku banky či spořitelny a oznamte tuto situaci.

- Nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách nebo síťovkách.

- Nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční hotovost či cennosti.

- Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru. Nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a nákupem.

- Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zlodějem vyzýváte a navíc ztěžujete provedení krádeže.

- Kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání.

- Peníze nenoste v batůžku na zádech, kam nevidíte.

- Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte zvýšenou pozornost bezprostřednímu okolí a nespouštějte ze svých zavazadel oči.

- Ztráta peněz není jediným důsledkem vaší neopatrnosti, můžete přijít i o doklady (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas, kreditní karty) či klíče od bytu, od auta nebo jiné cennosti.