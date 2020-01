Zuřivého návštěvníka veteriny zklidnil až muž s kladivem

Chlapík v čekárně veterinárního lékaře měl zřejmě na spěch. Rozhodl se proto lidi před sebou předběhnout. Žena, která stála ve frontě před ním a vyčkávala na ošetření svého zvířete, ho upozornila, že se má zařadit do řady jako ostatní. To si ale dovolila moc! Nervního muže její výtka natolik rozčílila, že se rozohnil a udeřil ji do obličeje. To byl jen začátek.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv