Premiér na Národní třídě brzký příchod odůvodnil tím, že dostal varování, že po něm lidé chtějí házet vejce. Pietní místo hlídají policisté a výrazné incidenty nenastaly. Protestující měli například transparent s nápisem "Kytky od estébáků a ruskočínských kolaborantů sem opravdu nepatří! Tak snad už je to letos naposled!". Na zástupce Kanceláře prezidenta republiky, který k památníku položil věnec, přihlížející křičeli: "Ruský šváb".

Národní třída se výrazně začala zaplňovat lidmi kolem 10:00. Počet kolemjdoucích vzrostl a začaly se otvírat i zdejší provozovny a obchody. Okolí památníku zaplnily kytice se stuhami v národních barvách a svíčky.

Spolek Milion chvilek na shromáždění na podporu politiky bez populistů a extremistů, které se konalo na Staroměstském náměstí, vyzval k hledání společného demokratického kandidáta na prezidenta. Jinak podle něj hrozí to, že se ve volbách hlavy státu nejpozději v lednu 2023 bude rozhodovat mezi dvěma populisty či extremisty. Shromáždění vystřídala demonstrace kvůli opatřením proti covidu-19, které se podle policie zúčastnilo na 10 tisíc lidí. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek vládě navrhne, aby se od pondělí dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy.

Na Václavském náměstí v Praze, kde odpoledne začal tradiční Koncert pro budoucnost, se sešly tisíce lidí. Část programu pětihodinové akce pořadatelé věnují vzpomínce na prvního českého prezidenta Václava Havla, od jehož úmrtí letos uplyne deset let. Na témata skládkování odpadu, dopadu výroby palmového oleje na přírodu či kritiku dětské ústavní péče se letos zaměřili účastníci satirického karnevalového průvodu Sametové posvícení v Praze. Mottem letošního ročníku byla "moc ponocných".

Za výjimečný den, který ukázal, že nic není samozřejmého, označila 17. listopad místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová, jejíž strana letos vypadla ze Sněmovny. Předseda Starostů Vít Rakušan označil letošní oslavy za unikátní, neboť se poprvé se slaví bez KSČM ve Sněmovně. Místopředsedkyně Pirátů a Sněmovny Olga Richterová uvedla, že nabytá svoboda umožňuje každému, aby se podle svého zapojil do veřejného dění bez násilí. Šéf Pirátů Ivan Bartoš považuje za důležitou pro demokracii vzdělanou a informovanou společnost, jež dokáže čelit nástrahám. Na Národní dorazil mezi jinými i senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš.

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že 17. listopad je pro něj nejkrásnějším svátkem. Spousta lidí podle něj od roku 1989 měla možnost začít uskutečňovat svoje sny a žít ve svobodě. Považuje to i za svátek mladých lidí, neboť v letech 1939 i 1989 se právě studenti rozhodujícím způsobem postavili totalitám. Podle šéfky Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je nutné pamatovat na to, že se člověk může svobodně rozhodovat, nejen 17. listopadu, ale každodenně.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že strany nové vlády mají velkou šanci demokracii posílit a využít šanci, kterou jim dali voliči. Lidovecký předseda Marian Jurečka uvedl, že by se lidé měli aktivně zajímat o to, co se děje ve společnosti. V tíživých dobách krize se společnost začíná rozdělovat nebo její část radikalizovat. Je pak především na politicích, aby to zmírnili a vytvářeli pozitivní, kulturní a komunikační atmosféru.

K hlavním řečníkům u Hlávkovy koleje patřil bývalý prezident Václav Klaus. Podle něj komunismus neporazili ani studenti ani disidenti, ale zhroutil se jako každý podobný namyšlený pokus násilím potlačit lidskou svobodu. "Máme obavu, že se navracejí časy, o nichž jsme si mysleli, že se už nikdy vrátit nemohou," řekl Klaus, který patří ke kritikům opatření proti šíření pandemie koronaviru. Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník to následně označil za "zbytečnou bagatelizaci" epidemie.

K památníku 17. listopadu 1989 od rána přicházejí lidé a rodiny s dětmi, zapalují svíčky a pokládají květiny. O rozruch se dopoledne postaral muž v bílém s třírohým kloboukem, který se snažil mezi věnce umístit záchodovou mísu a vykřikoval hesla proti očkování proti koronaviru. Jeden z přítomných porcelánovou mísu odnesl a policisté muži zabránili v tom, ji na místo vrátit.

Desítky lidí, především studentů a představitelů vysokých škol, se dnes sešly na Albertově k připomínce výročí 17. listopadu z let 1939 a 1989. U pamětní desky připomínající místo, odkud vyšla studentská demonstrace v roce 1989, položili rektoři a studenti věnce a zapálili svíčky. V projevech připomněli řečníci odvahu studentů z obou zmíněných let, kdy zemi ohrožovaly nesvobodné režimy, a také podobně jako dopoledne u Hlávkovy koleje 80. výročí vyhlášení Mezinárodního dne studentstva.

Vyhlášen byl u příležitostí druhého výročí tragických událostí v českých zemích z listopadu 1939 na zasedání Mezinárodní studentské rady, jehož se zúčastnili delegáti z 26 zemí. V ČR se dnes 17. listopad znovu jako den studentstva připomíná.

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník připomněl, že z Albertova vyšel před 32 lety průvod, který přerostl v demonstraci, jež měla za následek pád komunistického režimu. "Kde jinde tedy oslavit i fakt, že se komunistická strana poprvé od svého založení ocitla mimo Poslaneckou sněmovnu," řekl s odkazem na výsledek posledních parlamentních voleb.

Principy svobody demokracie je třeba neustále bránit a nejsou samozřejmostí, doplnil. Studenti a mladí lidé byli podle něj v těch nejhorších chvílích morálním kompasem národa, ale jejich role je nepostradatelná i dnes. "Projevilo se to neskutečným nasazením mediků v boji proti pandemii a vytvořením mnoha studentských iniciativ k pomoci uvnitř vlastních komunit," řekl Farník.

Rektor UK Tomáš Zima připomněl loňské oslavy 17. listopadu výrazně ovlivněné pandemií nemoci covid-19. "Jsem rád, že školy jsou dnes otevřené, loni byly zavřené kvůli situaci, která zde byla. Ale ukázala jednu věc, že studenti i v roce 2020 a 2021 jsou velmi odvážní, stateční z jiných pohledů, kdy pomáhali svým bližním, pomáhali v nemocnicích, v sociální sféře, pomáhali si navzájem i mladším kolegům," řekl. Odmítl bagatelizaci vzdělání a jeho potřeby a připomněl význam kritického myšlení. Člověk bez něj a bez vzdělání je podle něj náchylný k temným silám, které svobodu a demokracii i v dnešní době chtějí nahlodávat.

Předseda České konference rektorů a rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš ve svém projevu apeloval na důležitost paměti. "Není náhodou, že všechny totalitní režimy útočí na paměť - historickou, kulturní, osobní. Všechny totalitní režimy se snaží měnit historii, jména, bořit sochy, pálit knihy. A z tohoto hlediska si zachovejme naši paměťovou stopu, neboť na příbězích, jako je příběh Jana Opletala a Václava Sedláčka, ale také mužů a žen listopadu 1989 je vystavena naše země, naše svoboda, naše demokracie," řekl Bareš.

Na Albertově dnes také zazněla píseň připravená k letošním oslavám 17. listopadu. Vytvořily ji studentské kapely ve spolupráci s Youth, Speak Up! a členy European Democracy Youth Network z České a Slovenské republiky. Song s názvem Samet je o mladých lidech a jejich touze měnit svět kolem sebe. Píseň nazpívaly dvě studentské kapely Candlelights a Vypuštěné Koupaliště. Na písni spolupracoval také slovenský rapper Bohémem z uskupení Rapress. Nápad na vytvoření hudebního obsahu k letošním oslavám Sametové revoluce vyšel od organizace Youth, Speak Up, která se snaží prosazovat mladé lidi v politice.