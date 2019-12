Ponoříte-li se do statistik, zjistíte, že loni si prstýnek vyměnilo víc párů než třeba na konci 90. let.

Pryč jsou doby, kdy se lidé brali kvůli novomanželské půjčce nebo kratší vojně. Přestože rozvodů nijak neubývá, mít svatbu je teď trendy. Je libo boho, vintage nebo klasický styl? Sociální sítě jsou zaplavené dokonalými fotografiemi okouzlujících nevěst a ženichů. Lidi se přece rádi opičí a čím víc inspirace, tím více sňatků. V hloubi duše totiž i ti největší zarputilci chápou, že láska je celoživotní závazek. A ten, kdo míří k oltáři, to myslí vážně a zaručeně věří, že je to navěky.

Sociální sítě v popředí

Moderní partnerský život se dnes sdílí a řeší na sociálních sítích. Dívky a ženy na nich loví potenciální celoživotní partnery. Muži, zdá se, spíš preferují chvilkové romance, co si budeme povídat, to je genetika. Nevěru dnes spíš propálí chytrý telefon než rtěnka na límečku košile. A rozchod? K tomu stačí esemeska. No a kvůli rozvodu už se často nemusí ani k soudu.

Rádi bychom se v magazínu Vlasta příští rok věnovali manželství trochu víc a vezmeme to rovnou od podlahy. Připravili jsme v redakci dotazník, který nám ukáže, jak se na manželství díváte vy. Pomozte nám zjistit, jak na tom jsme v partnerských vztazích a zda se blíží konec takové podoby manželství, jak ji vnímaly předchozí generace.

