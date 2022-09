Vojáci si v podstatě nechtějí nechat ujet vlak. S umělou inteligencí se experimentuje v řadě vyspělých států a například americké ministerstvo obrany ji dokonce hodlá využít pro předvídání událostí v blízké budoucnosti. Izraelci by zase příští rok měli představit svůj tank nové generace Merkava Mk5. „Měl by mít mimo jiné 360° kamerový systém, který bude sledovat svoje okolí a bude to vyhodnocovat umělá inteligence,“ přiblížil vojenský analytik Jiří Vojáček.

Takový tank čeští vojáci mít nebudou, ale usilují o svůj experimentální satelit Golem X, který by měl být schopný plnit i špionážní úkoly. Na nízkou oběžnou dráhu Země by se mohl dostat někdy v roce 2026. „Umělá inteligence pak bude vyhodnocovat množství snímků, které družice odešle,“ doplnil Vojáček. Satelit přitom bude sloužit i civilním účelům a na tento projekt by měly navazovat další.

O umělé inteligenci se v české armádě mluví již delší dobu. Nedávno ještě ve funkci náčelníka generálního štábu Aleš Opata uvedl, že žádný voják nedokáže zpracovat všechny informace a vždy bude dělat chyby. „Umělá inteligence nám pomůže tento nedostatek překonat. Potřebujeme rozšířit schopnosti člověka a pojem kyborg už také přestává být sci-fi,“ řekl.

Výcvik za pomoci umělé inteligence

Spolupráce člověka se stroji se tedy podle něho musí prohloubit a bude potřeba propojit systémy velení a řízení s informačními systémy, zpravodajstvím nebo průzkumem. Tím by se do určité míry mohla odstranit takzvaná mlha války, kdy velení nezná pozici nepřítele, nebo dokonce vlastních jednotek. V tom má umělá inteligence pomoci.

Mimo to by se mohla zapojit i do výcviku vojáků. Nové technologie totiž dokážou připravit vojáky na situace, které by si v reálných případech nemohli vyzkoušet.

Do spolupráce s armádou se chtějí zapojit také české univerzity. Ostatně na konci srpna se vojenské špičky setkaly s vědci a zástupci technologických firem právě na půdě Českého vysokého učení v Praze. „Rádi pomůžeme naší armádě odpovědět na otázku 'Jak mi využívání umělé inteligence pomůže v plnění mých úkolů?'. Všichni si uvědomujeme, že technologickou výhodu v otevřeném konfliktu získá ten, kdo první identifikuje a ovládne využitelné aplikace,“ řekl rektor této vysoké školy Vojtěch Petráček.

Není bez zajímavosti, že čeští vědci se v minulosti zapojili do řady projektů financovaných výzkumným centrem vojenského letectva Spojených států, amerického námořnictva nebo NASA. Například učili drony spolupracovat ve skupinách. Američtí vojáci svoje vize v nových technologiích představili státním i průmyslovým investorům už v roce 2005. Česká armáda je nyní začala také hledat.