Ať už zařizujete nový interiér, nebo jste právě dokončili rekonstrukci, v prvé řadě si zrekapitulujte, na co vše si potřebujete v hlavním obytném prostoru posvítit. Musíte se totiž rozhodnout, kolik světel a jakých budete vlastně potřebovat.

Ideálním řešením, které zaručí pohodu všem členům rodiny, je rozmístění více druhů svítidel. Stropní centrální svítidlo může tvořit základ, k němuž lze připojit doplňkové – stojací či stolní lampy, nástěnná svítidla nebo bodovky. Moderním trendem pak jsou světelné LED pásky.

Pokud je to možné, zaveďte dva okruhy elektřiny, aby se dalo centrální svítidlo spínat nezávisle a aby bylo možné jej případně stmívat. Pokud chcete jen vyměnit osvětlení a nemáte v úmyslu dělat nové rozvody, můžete použít takzvané napájecí lištové systémy, které umožňují osvětlit větší plochu z jednoho napájecího vývodu. V opačném případě budete odkázáni na jedno plošné osvětlení, které doplní různé lampičky.

Jaké vybrat žárovky?

Pro relaxaci stačí méně světla (zhruba do 400 lumenů), což je jedna 40W žárovka. Pokud v místnosti potřebujete pracovat, pak se neobejdete alespoň bez 60W žárovky. A jak je na tom samotné centrální svítidlo? To by mělo mít silný zdroj, tedy více než 900 lumenů, což je ekvivalent 75W žárovky.

Máte jasno? Tak se můžete nechat unést designovými lustry. Čím jednodušší interiér máte, tím výraznější může být svítidlo. Pak je však nutné, aby ostatní osvětlení už bylo jen střídmým doplňkem. Pokud hledáte inspiraci, třeba vás zaujmou letošní novinky českých značek. Mezi nimi vyniká tradiční výrobce křišťálových svítidel Preciosa Lighting, dále pak oblíbení Brokis a Bomma a také Lasvit, který si již vydobyl prestiž v zahraničí.

Lucie Koldová, která působí už několik let jako Art Director ve společnosti Brokis, bezesporu a právem patří všestranné designérské hvězdy Česka.



* Její svítidla upoutají jednoduchostí a elegancí, designérka ráda kombinuje sklo s jinými ušlechtilými materiály.



* Na letošním Designbloku, na němž získala hlavní cenu, byly k vidění svítidla Big One a Ivy.



* Mimořádně všestranná Lucie bodovala také s nábytkem pro české firmy a koncepcí hlavní výstavy.