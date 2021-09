„Dozorový státní zástupce ve věci v mediálním prostoru označované jako ‚kauza Čapí hnízdo‘ rozhodl dnešního dne o vrácení věci policejnímu orgánu k doplnění vyšetřování,“ informoval mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Důvodem tohoto rozhodnutí jsou podle Cimbaly zejména nové informace, které se objevily po ukončení vyšetřování a předložení spisového materiálu státnímu zástupci. "Vyšetřování by mělo být doplněno zejména o výslechy svědků," přiblížil mluvčí.

Lhůta pro zajištění nových důkazů byla stanovena do poloviny září. Po ukončení vyšetřování se celá kauza vrátí k dozorovému státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, který má rozhodnout o podání obžaloby.

Policie ukončila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, ve které čelí obvinění z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie premiér Andrej Babiš (ANO) a exmanažerka holdingu Agrofert Jana Mayerová, letos v květnu. Trestní spis následně posuzoval dozorující státní zástupce Šaroch, který měl čas na rozhodnutí do konce srpna.

Šaroch měl tři možnosti. Buď se mohl s návrhem policie ztotožnit a podat obžalobu, nebo trestní stíhání zastavit či věc vrátit policii k došetření. Nakonec si tedy vybral poslední variantu.

Podstatou celého případu je to, že farma Čapí hnízdo, která původně patřila holdingu Agrofert, se v prosinci 2007 přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci ve výši padesáti milionů z programu pro malé a střední podniky. Na tu by ovšem jako součást Agrofertu neměla nárok. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila.

Babiš: Jde o účelovou kauzu

Babiš vlastnil Agrofert do února 2017, poté jej vložil do svěřenských fondů. O kauze Čapí hnízdo český premiér dlouhodobě tvrdí, že je účelová a uměle vykonstruovaná a odmítá, že by se kolem farmy dělo něco nezákonného.

V kauze bylo původně obviněno více lidí, a to včetně členů Babišovy rodiny i někdejšího místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí však Šaroch zrušil v květnu 2018, v září 2019 pak bylo zastaveno stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše. A to přesto, že policie navrhovala podání obžaloby.

Tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však po přezkumu nařídil případ v prosinci 2019 znovu otevřít, když zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání Babiše a Mayerové.

"Nebyl objasněn skutkový stav v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí a došlo k opomenutí odůvodnění některých podstatných otázek v oblasti skutkového i právního hodnocení věci," zdůvodnil Zeman své rozhodnutí.