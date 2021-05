Vlasy si doma sama nebarvím, bojím se i kvůli tomu, že mám citlivou kůži. Naštěstí mám šikovnou dceru, která mi vlasy alespoň trochu zkrátí, abych nějak vypadala a hlavně viděla,“ svěřila se Deníku.

Na sociálních sítí se v posledních týdnech čím dál častěji objevují „selfie portréty“ vlasatých občanů s apelem na vládu, aby již konečně byla povolena návštěva kadeřníků. Ti kvůli vládním nařízení a omezení nesmějí pracovat od října loňského roku. I když v současné době mohou alespoň chodit stříhat ke klientům k nim domů, spásu v tom rozhodně nevidí.

„Podle mého názoru je tato možnost mnohem rizikovější, než když by byla otevřená kadeřnictví. V salonu si ohlídám, abych zde byla pouze s klientem, stejně tak zajistím dezinfekci prostoru. Naproti tomu když přijdu do domácnosti, kde je šestičlenná rodina a nevím, jak vůbec používají dezinfekci. Nařízením nerozumím, považuji to za hon na kadeřnice,“ zlobí se Lucie Müllerová, spolumajitelka Studia Vlásek v Praze.

Nechápe, proč mohou davy lidí chodit do supermarketů, kde se shlukují lidé. Ke kadeřníkovi ale nikoliv. „Dokážeme zajistit i ta nejpřísnější hygienická opatření včetně dezinfekce prostor,“ dodává kadeřnice.

Jí samotné se daří krizi přečkat nejen díky úsporám z let minulých, ale i díky podpoře rodiny a také přátel. Ti dokonce zorganizovali sbírku, aby jí finančně pomohli. „Spousta studií kolem nás již uzavřela. I my nyní stěží přežíváme. Chceme pracovat a nemůžeme,“ říká Lucie Müllerová.

Kadeřníci museli riskovat

Někteří kadeřníci kvůli finančním závazkům museli často riskovat. V době, kdy to bylo zakázané, přijímali ve svých kadeřnictvích, která mají i v prostorách svého rodinného domu, klienty. „Musela jsem. Manžel přišel o práci, já byla najednou bez příjmu, výdaje v podobě hypotéky, plateb za energii nepočkají a navíc jsme také museli něco jíst. I proto jsem klienty přijala, vždy jsme byli pro případ potřeby domluveni, že jsme přátelé a jdou ke mě na návštěvu,“ přiznává kadeřnice Blanka, jejíž celé jméno redakce zná, ale která nechce svoji celou totožnost z pochopitelných důvodů sdělovat.

Kadeřníkům alespoň svitla naděje z vyjádření vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). V minulém týdnu slíbil, že v případě rozvolňování by měla být mezi prvními právě kadeřnictví. Kadeřníci proto nabádají své klienty, aby ještě tuto dobu vydrželi a vlasy si podomácku neupravovali, nebo jen s velmi malými a nezbytnými zásahy.

„U dlouhých vlasů, kdy je potřeba zastřihnout pouze konečky vlasů, tam je to celkem jednoduché. U krátkých střihů či mikád je to problém. Střihy jsou totiž mnohem složitější a i u kadeřníka to trvá třeba jeden a půl hodiny. V takovém případě je vhodné mít po ruce šikovnou kamarádku. Mnohem lepší je ale nechat narůst a vyčkat,“ vysvětluje Lucie Müllerová.

Mezi další nešvary domácí úpravy vlasů patří hlavně jejich barvení. Kadeřnice upozorňuje především na kvalitu barev, které lze zakoupit v drogerii, a se kterými pracuje kadeřník. Následky po „domácím barvení“ mohou být totiž fatální, dotyčný si může poškodit vlasy a jejich kořínky takovým způsobem, že začnou vypadávat.

„V tomto případě doporučuji se domluvit se svým kadeřníkem či kadeřnicí, pomůže zajistit barvu, vysvětlí. Následky se špatně vracejí. U vlasů dlouhých pod lopatky pak může vše trvat dva až tři roky,“ varuje na závěr kadeřnice.

Tip na stříhání ofiny



Pokud se rozhodnete si zkrátit ofinu, pak byste měli dodržet několik zásad. Jednou z nich je vhodný výběr nůžek – čím kratší, tím lepší. Rozhodně se nedoporučují velké krejčovské a ofinu zastřihnout na jeden střih. „To dopadá velmi špatně,“ upozorňuje kadeřnice Lucie Müllerová s tím, že naopak jsou vhodné krátké střihy a nikoliv úplně rovné, ale v krajkovém stylu.