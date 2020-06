Čeští spotřebitelé by si podle něj dokonce připlatili a dali přednost dražším vejcům z tuzemských alternativních chovů před těmi levnějšími z polských klecí.

Tuzemští chovatelé v posledních letech od chovu slepic v obohacených klecích ustupují a přecházejí k alternativním chovům. Jen od konce roku 2017 do letošního března se jejich podíl na celkové kapacitě chovů bezmála zdvojnásobil z tehdejších 16 procent na letošních 30 procent.

Zdroj: Deník

Velké obchodní řetězce se již dříve zavázaly, že nejpozději v roce 2025 přestanou vejce z klecových chovů prodávat. Chovatelé proto již nepořizují nové klece, chtějí však, aby do té doby mohly sloužit ty dosavadní. Brání se proto, aby byly tyto chovy zakázány pouze v Česku.

„Mělo by se o tom mluvit v rámci celé Evropské unie, abychom na tom byli stejně jako ostatní státy,“ řekla Deníku předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. V případě, že by museli chovatelé klecové chovy zrušit dříve, požadovali by podle ní po státu kompenzace nákladů na tyto technologie, které by nemohli využívat.

O budoucnosti klecových chovů budou nyní rozhodovat poslanci. Může záležet na každém hlasu, protože návrhy na jejich zrušení v únoru nepodpořili členové zemědělského výboru ani jejich kolegové z výboru pro životní prostředí.