Celkový počet podaných dávek přesáhl tři miliony, plně očkovaných bylo k pátečnímu večeru 1,006.049 lidí. Poslední dubnový den podali zdravotníci 65.331 dávek vakcín proti covidu-19, to je o asi 11.000 méně než v zatím rekordní čtvrtek.

V České republice se očkuje čtyřmi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Více než 77 procent dávek bylo od Pfizer/BioNTech. Vakcínu Johnson & Johnson, u níž se na rozdíl od ostatních používá jen jedna dávka, dostalo za týden očkování přes 4600 lidí. V květnu očekává Česko 2,85 milionu dávek vakcíny proti covidu-19.

V Česku se začalo očkovat koncem prosince, nejdříve přišli na řadu klienti domovů pro seniory a zdravotníci, postupně se přidávali i senioři nebo učitelé. V současné době je registrace k očkování otevřená pro všechny starší 55 let, přednost mají také mladší pacienti s vybranými nemocemi.

Od pondělí se spustí registrace pro takzvané pečující osoby, tedy lidi pobírající příspěvek na péči třetího nebo nebo čtvrtého stupně. Připravuje se také očkování pracovníků vysokých škol. Někteří senioři registrovaní především u svých praktických lékařů však stále na očkování čekají.

Od července by se mohli hlásit všichni zájemci starší 16 let. Ministr Arenberger počítá také s tím, že do podzimu by měly být dokončené klinické studie, které umožní očkování dětí.

Nejméně případů covidu za všední den od září

V pátek přibylo v Česku 2161 potvrzených případů onemocnění covid-19, to je nejméně ve všední den od konce září. Oproti stejnému dni předchozího týdne byl nárůst nižší o 440 případů. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Od začátku epidemie v republice zemřelo s potvrzenou nákazou 29.316 lidí. Další aktuální údaje například o počtu hospitalizovaných, provedených testů či případů na 100.000 obyvatel za týden zveřejňuje ministerstvo později.

Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný člověk, kleslo poslední dubnový den z 0,87 na téměř 0,85. Pod zlomovou hodnotou jedna, což znamená zpomalování epidemie, se drží sedmnáctý den v řadě.

Epidemická situace v Česku se v posledních dnech zlepšuje. Po tomto víkendu se otevřou některé služby, v některých regionech se plně otevřou mateřské školky a prezenční výuka začne v rotačním systémům žákům druhých stupňů základních škol. Ministerstvo i odborníci ale upozorňují na to, že i kvůli novým mutacím je třeba s rozvolňováním postupovat nadále opatrně.