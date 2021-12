ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Reprodukční číslo se dál drží pod zlomovou hranicí jedna, což svědčí o zpomalování epidemie koronaviru. K sobotě mírně kleslo na 0,92. Pokud se počítá za posledních 14 dní, má hodnotu 1,05. "I tyto odhadované hodnoty ukazují na počátek zpomaleného šíření nákazy," sdělil ráno ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Reprodukční číslo udává, kolik lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Pokud je číslo nad jedničkou, epidemie zrychluje, údaj pod jedničkou značí zpomalování. V posledních dnech se jeho hodnota pohybuje kolem této hranice. Poprvé od konce srpna se dostalo pod hodnotu jedna toto úterý, poté opět stouplo a následující den znovu kleslo pod jedničku.

Incidenční číslo k dnešku podruhé za sebou kleslo, na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní nyní připadá 1100 případů koronaviru, předchozí den činilo 1135. Ve většině krajů se situace mírně zlepšila. Nejhůře je na tom dál s incidencí 1436 Zlínský kraj, který už v pátek předstihl dlouhodobě nejhorší Olomoucký kraj. Tam k sobotě připadá na 100 tisíc obyvatel 1409 nakažených.

Relativně nejlépe je na tom dál Karlovarský kraj s 465 případy v přepočtu na obyvatele, tam ale incidenční číslo vzrostlo. Při porovnání počtu případů covidu na obyvatele za 14 dní je na tom Česká republika nejhůř ze sousedních zemí - za uplynulé dva týdny eviduje 2373 nových případů na 100 tisíc obyvatel, před týdnem to bylo 2081 nakažených.

Mezitýdenní pokles zaznamenaly statistiky v tomto týdnu v úterý a ve čtvrtek, v minulém týdnu v pátek a v sobotu. Počty nově odhalených případů ale zůstávají vysoké, v tomto týdnu dvakrát překročily 21 tisíc.

Umírá stovka lidí denně

Novým koronavirem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazilo skoro 2,23 milionu lidí, z nich 33 576 zemřelo. Od poloviny listopadu umírá s covidem kolem stovky pacientů denně. Za tuto středu statistiky evidují 134 zemřelých s potvrzenou nákazou, nejvíc od začátku dubna. Za pátek je ve statistikách zatím 53 úmrtí, zpětně se ale údaje zpravidla navyšují.

Cestou z epidemie je podle politiků a odborníků očkování. Zmírnit zátěž nemocnic může i posilující dávka vakcíny, pro kterou si v Česku přišel už milion lidí. Nárok na ni mají lidé půl roku po ukončené vakcinaci, lidé nad 60 let a chronicky nemocní už po pěti měsících. O ledna se platnost očkovacích certifikátů proti covidu zkrátí na devět měsíců a pro prodloužení bude nutné se znovu očkovat.

V poslední době počty rozdaných dávek stoupají, většina připadá právě na posilující dávky. V pátek zdravotníci aplikovali přes 93 500 dávek vakcíny, zhruba o 22 700 víc než před týdnem, z nich bylo asi 72 tisíc posilujících. Dosud zdravotníci podali od konce loňského prosince bezmála 13,8 milionu dávek, dokončené očkování má v zemi s 10,7 miliony obyvatel okolo 6,4 milionu lidí. Očkovat se mohou zájemci od 12 let, v polovině prosince se otevře registrace i pro děti od pěti do 11 let.

Pro vývoj epidemie je klíčovým ukazatelem pozitivita testů, která zůstává dál vysoká, ale už neroste. Týdenní průměr se zhruba od poloviny listopadu pohybuje u diagnostických indikací kolem 35 procent, tedy u testů pro pacienty s příznaky onemocnění. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé po rizikovém kontaktu, je to kolem 15 procent.