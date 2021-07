Ač má Křížek, který v pátek 25. června slaví 49. narozeniny, na svém kontě mnoho úspěchů a je známou osobností, mimořádné zacházení v plzeňské věznici podle jejího ředitele Petra Vlka čekat nemůže.

„Ke konkrétním odsouzeným se vyjadřovat nemůžeme, ale v obecné rovině se dá říci, že my neřešíme slávu osoby. Jsme vězení a ke každému musíme ze zákona přistupovat stejně,“ vysvětlil Vlk.

Dodal, že po nástupu je každému určen stupeň zabezpečení a v souladu se zákonem je ubytován. Ani celebrita není výjimkou a jde na společnou celu na oddíl, který je k tomu určený. Stejně jako v případě Řepky, který byl pekařem, se i u Křížka dá očekávat, že nebude zahálet na cele. „Každý u nás prochází standardním procesem. Je posouzen odbornou komisí a pokud je schopen k zařazení do práce, tak do práce zařazen je,“ uzavřel Vlk.

Křížka potrestal Vrchní soud v Praze v cause tunelování Metropolitního spořitelního družstva. Za zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Jachtař má ale před sebou ještě jeden soud, kde mu podle jeho vyjádření hrozí ještě vyšší trest.

Podvedená osoba

Křížek odmítl, že by byl bílý kůň, jak ho nazvala některá média. „Jsem podvedená osoba – bílým koněm se člověk stává dobrovolně a za úplatu,“ uvedl pro Deník s tím, že není jediný důkaz, že by čin spáchal úmyslně. Není také spokojen s přístupem státního zástupce Davida Ešnera, který podle něj jednu causu účelově rozdělil na dva případy. Křížek proto zkusí ještě zabojovat a podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Bez ohledu výsledek se jachtař připravuje na pobyt za mřížemi. „Mám seznam, co bych měl zajistit, snažím se nastudovat systém přežití a celkově se zorientovat. A mám hlavně starost o rodinu a především o děti,“ řekl a dodal: „Pomáhá mi obrovská skupina lidí a přátel. Podpora přichází ze všech stran. Píšou mi i lidé, kteří byli oklamáni, přišli o všechno a někteří skončili i ve vězení.“