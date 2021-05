Evropská komise zveřejnila na konci dubna předběžné statistiky osob usmrcených v důsledku dopravních nehod za rok 2020. Na silnicích států EU27 zemřelo cca 18 800 osob, zatímco v roce 2019 se jednalo o zhruba 22 700 lidí. Počet obětí nehod se tak meziročně snížil o bezmála 4 000, tedy o 17%. Silnice EU27 tak jsou i nadále s 42 mrtvými na milion obyvatel bezkonkurenčně nejbezpečnější na světě.

„Příznivé zjištění je, že meziroční tempo snižování počtu mrtvých v ČR odpovídalo průměru Evropské unie,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0, který bude už ve středu 12. května od 11 hodin jedním z hostů diskuse Deníku na téma (Ne)bezpečné silnice v Česku – kde se nejvíce bourá a jak to změnit.

Nestihli jste přímý přenos debaty? Podívat se na ni můžete i nyní na videu níže:

V České republice podle čerstvých statistik loni zemřelo do 24 hodin po dopravní nehodě 460 osob, do 30 dnů pak dalších 58, tedy celkově 518 lidí. Na jeden milion obyvatel tak zahynulo 48 osob. To je meziročně o 16 procent méně.

Na výrazném snížení počtů obětí nehod se nesporně podepsala koronavirová pandemie. Lepší by však bylo, kdyby nehodovost klesala ještě výrazněji a kdyby jí pomáhalo i lepší zabezpečení na cestách. Riziková místa na českých silnících proto pomáhá mapovat i nový Portál nehod. Ten na zmíněné debatě blíže představil Jan Matoušek – výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

„Kolik se investuje do oprav silnic, proč se nestaví a neopravuje více, jaké se dělají zabezpečení u nejrizikovější úseků? To během debaty prozradí Radek Mátl, ředitel Ředitelství silnici a dálnic. Podrobněji se podíváme i nejrizikovější místa ve vybraných krajích či obcích a budeme zjišťovat, jestli mají i regiony dostatečné prostředky na zvyšování bezpečnosti na silnicích,“ řekl před debatou její moderátor a šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva.

Odborník Roman Budský pak k tématu ještě doplňuje, že zatímco v roce 2019 Česká republika zaujala v pomyslném unijním žebříčku 17. pozici, za loňský rok to bylo 18. místo. Předběhlo nás Maďarsko, kde došlo ke snížení mrtvých o celou čtvrtinu. Nejbezpečnější silnice tradičně mají ve Švédsku, kde na 1 milion obyvatel zemřelo při nehodách 18 osob, následuje Malta s 21 usmrcenými. Naopak nejhorší údaje pocházejí z Rumunska s 85 mrtvými na milion obyvatel, následují Lotyšsko (74 mrtvých na milion obyvatel) a Bulharsko (67 obětí na milion obyvatel).

